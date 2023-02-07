Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (7)



KAHRAMANMARAŞ'TA SEFERBERLİK

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bölge illerini vurdu. Kahramanmaraş merkezde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce binada da büyük hasar oluştu. Enkaz altında kalanlar için herkes seferber oldu, kurtarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin de dahil olduğu çalışmalar, dünden bu yana aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, askerler ve çevik kuvvet polisleri katıldı. Halkın da destek verdiği çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler de enkaz altında kalan yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Depremzedeler, enkazların çevresinde ateş yakarak bekleyişini sürdürüyor. Eşini, çocuğunu ya da annebabasını bekleyen depremzedeler, çok fazla yıkım olduğunu ve enkaz altındakilerin kurtarılması için daha fazla ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Depremzedeler, gözyaşları içinde dua ederek yakınlarının kurtarılmasını istediklerini anlattı.

ÇADIR KENTLER KURULUYOR

Soğuğun, karın ve kuvvetli yağmurun etkili olduğu kentte, bu sabahtan itibaren çadır kentlerin kurulmasına da başlandı. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu ile fuar alanında AFAD görevlilerince kurulan çadırlar, depremzedelere tahsis edildi. Çadırların farklı ve uygun bölgelere yayılacağı, böylece mağduriyetin önlenmesinin önüne geçileceği kaydedildi.

DEPREMZELERE YARDIMLAR

Kahramanmaraş'ta birçok iş yeri de açılamadı. Kepenklerin kapalı olduğu kentte depremzedelerin gıda, su, yiyecek ve diğer ihtiyaçları; Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerince karşılanıyor. Kentin çeşitli noktalarında araçlarla getirilen yardım malzemeleri, depremzedelere teslim ediliyor.

98 YARALI GEMİ İLE MERSİN'E GETİRİLDİ

Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yaralanan 98 kişi, 'TCG İskenderun' gemisi ile Mersin Limanı'na getirildi. 30 refakatçi ile birlikte gemiden alınan yaralılar, limanda bekletilen ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇAhmet ATMACASoner AYDIN/ KAHRAMANMARAŞ, MERSİN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer KOÇ, Ahmet ATMACA

2023-02-07 13:56:52



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