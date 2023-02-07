Bakan Soylu: Sahada olmayan ekip yok



Doğa Başak ÖZTÜRKMehmet Serkan ŞAFAK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil, sivil toplum kuruluşları dahil ülkenin tüm kurum ve kuruluşları seferber olmuştur. Sahada olmayan ekip yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz masasında depreme ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Bu depremdeki birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil, sivil toplum kuruluşları dahil ülkenin tüm kurum ve kuruluşları seferber olmuştur. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Eksiklikler olabilir, zamanla yarışıyoruz, bazen bu masanın başında 100 kalem işi bir arada çözmek durumunda kalıyoruz" dedi.

`KAHRAMANMARAŞTA 941 BİNA YIKILDI´

Soylu, Kahramanmaraş´ta yurt içi ve yurt dışından birçok ekibin görevinin başında bulunduğunu kaydetti. Soylu, "Sadece Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Burada defin işlemlerimiz de gerek başsavcılığımız, gerek müftülüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, doktorlarımız, sağlık görevlilerimizle eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir. Kimliklendirme, yakınlarına teşhis ve parmak izleriyle yapılan işlemler hala devam etmektedir. Şu ana kadar yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2 bin ekibin çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

'BİR İKİ MÜNFERİT YAĞMA OLAYI SÖZ KONUSU'

Soylu, Kahramanmaraş´a 11 bin çadır sevk edildiğini ve bunların 5 bini aşan kısmının kurulduğunu kaydetti. Soylu, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum; hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için ve bu konuda vatandaşımızın her an yanında bulunabilmesini temin etmek için şu ana kadar 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir. Diğer illerdeki birçok kurumumuzu buradaki hizmetlerin aksamamasını teminen buraya çektiğimizi söylemek istiyoruz. Kahramanmaraş ve 1-2 ilçede çadır kentler kuruldu. Kahramanmaraş'ta 7 ayrı bölgede kuruldu. 2 ayrı bölgede konteyner kent oluşturulması için planlamalar yapıldı. 24 saat uyumadan buradaki bütün arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bütün taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar. Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit küçük olay var. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak bize karşı değil vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır." ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Doğa Başak ÖZTÜRK Mehmet Serkan ŞAFAK

2023-02-07 19:08:49



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