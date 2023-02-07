Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (20)

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KAHRAMANMARAŞ'TA NERİMAN, 31 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dün saat 13.24'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremde Neriman Kılıç (56) ve eşi Ömer Kılıç, Güneşli Mahallesindeki 4 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler Kılıç çiftine ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Neriman Kılıç'tan gelen çığlık sesleri üzerine ekipler çalışma yaptı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Neriman Kılıç, enkaz altından 31 saat sonra kurtarıldı. Ömer Kılıç'a henüz ulaşamayan ekipler, ara verdikleri çalışmaya yarın sabah devam edecek. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-02-07 21:41:22



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