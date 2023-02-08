Arif Kaan, 43 saat sonra kurtarıldı

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Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Şazibey Mahallesi'nde, yıkılan Güvenç Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜ

2023-02-08 02:06:32



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