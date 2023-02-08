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KAHRAMANMARAŞ'ın Şazibey Mahallesi'nde, yıkılan Güvenç Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Arif Kaan'nın enkaz altındaki görüntüsü

-Enkaz kaldırma çalışmaları

-Muhabir anonsu

-Arif Kaan'nın çıkarılması

-Ambulansa taşınmasıHaber:Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜ

2023-02-08 03:03:48



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