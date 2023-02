112 ekibi, hasar gören binada çalışıyor

Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki ikinci depremde, duvarlarında çatlak oluşan ve asma tavanları çöken 112 Acil Çağrı Merkezi binasında görevli personel, risk alarak ihbarlara cevap veriyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, "Bizim uykusuz ya da aç kalmamız hiç önemli değil. Bir canın kurtarılması, her şeyden çok daha önemli" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yağdı. Binlerce kişinin aradığı, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevliler, telefonları yanıtlayarak ekiplerin koordinasyonunu sağladı. İhbarı yanıtlayıp, ekipleri yönlendiren görevliler, öğleden sonra merkez üssü Elbistan olan 7.6'lık ikinci depremle sarsıldı. Bu depremde 112 Acil Çağrı Merkezi binasının duvarlarında çatlaklar oluştu, asma tavanları düştü. Büyük korkuya yol açan ikinci depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, risk alarak görevlerine devam etti.

'BİR CANIN KURTARILMASI HER ŞEYDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, depremin ilk anından bu yana tüm personelin uykusuz görev yaptığını söyledi. İkinci depremde binalarında hasar oluştuğunu, buna rağmen risk alarak göreve devam ettiklerini belirten Ozan, "Ekip arkadaşlarımız, 2 gündür bazen 2 saatlik uyku ile bazen de hiç uyumadan görevlerini sürdürüyor. Bizim uykusuz ya da aç kalmamız hiç önemli değil. Bir canın kurtarılması, her şeyden çok daha önemli. Birimimizde gelen çağrılar hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma aktarılıyor sonra organize ediliyor ve enkaz altında kalan insanların kurtarılması için koordinasyon sağlanıyor. Burada çok yoğun bir tempo var. Deprem nedeniyle binamız da zarar gördü. Depremde şiddetli sallandık, belki yine sallanmaya devam edeceğiz fakat bu bizim çalışma şevkimizi asla kırmayacak" dedi.

'BİZİM İÇİN 1 SANİYE BİLE ÇOK ÖNELİ'

Böylesi afet durumunda bile 112'nin gereksiz yere meşgul edildiğini anlatan Merkez Müdürü Ozan, herkesten duyarlı olmalarını beklediklerini söyledi. Ozan, "Deprem felaketinde öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki inanamıyoruz. Kaç tane binanın yıkıldığını veya kaç kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmek isteyen de absürt bir şekilde bizi arıyor. Mümkünse burayı sağlık dışında vatandaşlarımız çok meşgul etmesin. Burada can pazarı yaşanıyor. Bizim için 1 saniye bile çok önemli. 1 saniye, 1 insanın hayatta kalması demektir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer KOÇ, Ahmet ATMACA

2023-02-08 09:27:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.