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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-08 13:57:26



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