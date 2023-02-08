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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya Alanya Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-08 13:58:15



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