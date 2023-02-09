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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz (24), 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde mahsur kaldığı enkazdan 62 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz, annesi Kadriye ve üniversite öğrencisi kardeşi Özge Yılmaz (24), Yunus Emre Mahallesi Aydınlık Sitesindeki 6 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler, Yılmaz ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Berivan'dan gelen çığlık sesleri üzerine ekipler bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı yaptı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından enkaz altından 62 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Yılmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Anne Kadriye ile kızı Özge Yılmaz'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ambulansa bindirilen Berivan Yılmaz, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Enkaz yerinden görüntü

-Kurtarılan Berivan Yılmaz'dan görüntü

-Genel detay Haber:Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-09 04:58:23



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