Yurt dışından gelen ekiplerin can kurtarma seferberliği

Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası aramakurtarma çalışmaları ve yaraların sarılması için birçok ülkeden destek geldi. Yurt dışından gelen ekipler, yıkımın yaşandığı 10 ilde aramakurtarma çalışmalarına katılarak, enkazda kalanları kurtarmaya çalıştı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, dünyadan da destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine birçok ülke, deprem bölgelerine aramakurtarma ekiplerini sevk etti. Azerbaycan´dan 120, Rusya´dan 100, Kuzey Makedonya´dan 24, Kırgızistan'dan 67 kişilik aramakurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezde çalışmalarına devam ediyor.
AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORLAR
Farklı ülkelerden gelen arama-kurtarma ekipleri, AFAD ile koordineli çalışarak belirlenen bölgelerde aramakurtarma faaliyeti yürütüyor. Kuzey Makedonya´dan gelen 24 kişilik ekip, 12´şer kişi olmak üzere Lütfü Köker Bulvarı´nın farklı bölgelerinde çalışıyor. Azerbaycan´dan gelen aramakurtarma ekipleri, Ebrar Sitesi ve Cumhuriyet Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazında çalışırken, Rusya´dan 100 kişilik ekip ise Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırgızistan´dan gelen 67 asker de Kahramanmaraş merkez ile İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki 3 blok 54 daireli Palmiye Sitesi'nde aramakurtarma çalışmalarında görev aldı.
İsrail, İspanya gibi birçok ülkeden gelen aramakurtarma ekipleri de yıkımın yaşandığı diğer illerde enkazda kalanları sağ kurtarabilmek için yoğun çaba harcıyor. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ
2023-02-09 10:25:01
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