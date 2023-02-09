5 kişilik aileden 3'ü, enkazdan 79'uncu saatte kurtarıldı, diğerleri aranıyor



Feyat ERDEMİR-Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATACAN-Orhan AŞAN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan 3 katlı binanın enkazından 79 saat sonra Ahmet Ömeroğlu (29), çocukları Hanin (8) ile 6 aylık ikizlerinden Liye Ömeroğlu, sağ çıkarıldı. Ekipler, enkaz altındaki anne Esma (25) ile ikizlerden Tehliye'ye ulaşmaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 79 saat sonra bir mucize haberi daha geldi. Trabzon Caddesi'nden gece saatlerinde geçen Füsün Kepele, yıkılan 3 katlı binanın enkazından ses duydu. Kepele'nin arama-kurtarma ekiplerine haber vermesi ile enkazdaki 5 kişilik Ömeroğlu ailesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerine kadar yürüttüğü çalışmalarda, ilk olarak küçük Hanin'e ulaşıldı. Daha sonra 6 aylık ikizlerden Liye ile baba Ahmet Ömeroğlu, enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin yaralı olarak ulaştığı 3 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ekipler, enkaz altındaki anne Esma ile 6 aylık ikiz kızlarından Tehliye'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ömeroğlu ailesinin 10 yıl önce Suriye'den Kahramanmaraş'a yerleştiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-02-09 14:24:20



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