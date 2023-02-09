Depremin merkez üssüne kurulan çadır kent, havadan görüntülendi

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Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE'yi sarsan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, dronla havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce bina yerle bir oldu, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı kentte arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. 4'üncü günde de depremzedeler, enkaz başlarında yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor. Bölgede depremzedeler için çadır kentler de kuruluyor. Kentte ilk olarak 12 Şubat Stadyumu'na çadır kent kuruldu. Depremzedelerin yerleşmeye başladığı çadır kent, dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-02-09 17:07:56



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