Kahramanmaraş´ta 2 kardeş 84 saat sonra kurtarıldı



Ali ÇEVİKBAŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ISPARTA Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, depremin 84'üncü saatinde Kahramanmaraş'ta enkaz altından 15 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki Muhammed İbrahim kardeşleri sağ olarak çıkardı.

Isparta Belediyesi'nin Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 84 saat sonra Ahmet ve Muhammed İbrahim kardeşleri kurtardı. Kurtarılan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Arama Kurtarma ve itfaiye ekibimiz depremin ardından Kahramanmaraş'tan 84'üncü saatte güzel bir haber daha verdi. Enkaz altındaki 15 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki Muhammed İbrahim kardeşler sağ olarak kurtarıldı" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-09 18:45:44



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