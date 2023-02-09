14 yaşındaki Mahmut 86´ncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde kent merkezinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 86´ncı saatte 14 yaşındaki Mahmut´u enkazdan sağ kurtardı.
Türkiye'yi sarsın depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kahramanmaraş'a giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bir mucizeye daha imza attı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Ongun apartmanı enkazında dinleme yapan itfaiye eri açtıkları delikten `Sesimi duyan var mı?´ diye seslendi. Enkaz içerisinden ses alınması üzerine çalışma başlatan itfaiye erleri 14 yaşındaki Mahmut´u sağ olarak kurtardı.
KİŞİDEN DAHA SES ALINDI
Mahmut´un bulunduğu yerin bir kat altından da ses alan itfaiye görevlileri enkazda kurtarma çalışmalarına devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-09 21:25:07
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