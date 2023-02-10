Bakan Soylu: Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir



Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız afet, yüzlerce ayrı detayın aynı anda düşünmemize ve hareket etmemize neden oluyor. 250 kilometre fay hattı kırıldı. Etkilediği alan Macaristan'dan büyük Hollanda'nın iki katı büyüklüğündedir. Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir. Bakan soylu, depremde şu ana kadar 120 polis ve 32 jandarma personelinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve ilgili kurumların müdürleri ile Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturulan İl Afet Kriz ve Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

'DEPREMİN KAPLADIĞI ALAN HOLLANDA'NIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE'

İlk deprem haberini alır almaz yol ve hava şartlarına rağmen hemen harekete geçtiklerini belirten Bakan Soylu, "Olumsuzluklara ve özellikle depremin yolları ortadan yarmasına rağmen, vatandaşımızın bir an önce imdadına yetişebilmek için Türkiye seferber oldu. Kahramanmaraş'ta ilçeleriyle birlikte, tüm birimlerle koordinasyon yaparak hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız masada, biz sahada çalışırız. Sonra ikisi ile birlikte meseleyi değerlendiririz. Bu afet çok farklı. Karşı karşıya kaldığımız afet yüzlerce ayrı detayın aynı anda düşünmemize ve hareket etmemize neden oluyor. 250 kilometre fay hattı kırıldı. Etkilediği alan Macaristan'dan büyük Hollanda'nın iki katı büyüklüğündedir. Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir. Devlet bütün imkanını sevk etmektedir. Çok büyük operasyon yürütüyoruz. Arama kurtarma, lojistik, yardım dağıtımı, defin pek çok olaya kadar, günde 100-150 parça işin farklı şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece burada görev yapan polis, jandarma, TSK personeli sayısı 20 bin ve herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Kahramanmaraş'ta Şu ana kadar 5 bin 323 vatandaşımızı kaybettik. Bunların 4 bin 493'ü defnedildi. Defin noktasında da savcılığımız, emniyet, diyanet, sağlık, yıkama hizmetleri bir arada yürümektedir. Mezarları kazılıyor, yıkama, kimliklendirme, kriminal parmak izi alınıyor. Bütün tutanaklar tutuluyor. Kimliksizlerle alakalı da resim DNA alınması akabinde defnediliyorlar." dedi.

GÜNDE 500 BİN ÖĞÜN YEMEK VERİLİYOR

Bakan Soylu, günde 500 bin öğün yemeğin depremzedelere verildiğini de ifade ederek, "Ayrıca 500'ün üzerinde köy var. Ulaşamadıklarımıza helikopter ile ilaç dahil ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Sosyal medya dahil, hiçbir şeyden etkilenmeden vatandaşa görevimiz var. Gücümüzün üstünde elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Birileri açık arayabilir. Bu kadar büyük bir afette elbette eksik olabilir. Bu dünyada en büyük depremlerden biri. Depremde bazen yetişmekte zorlandığımız meseleler elbette olacak. Bundan siyaset çıkarmak, istismar etmek depremin hasarından daha büyük hasardır. Bu insanlık suçudur, ayıptır. Bugün 6 vatandaşımızın 96'ıncı saatte kurtarılmasının mutluluğunu yaşadık. Herkesin morale ihtiyacı var, dirence ihtiyacı var." diye konuştu.

Bakan Soylu, toplu olmayan kayıplarla ilgili de açıklama yaptı. Soylu, bu depremde 32 jandarma ile 120 polisin hayatını kaybettiğini söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-02-10 00:59:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.