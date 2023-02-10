

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan Ozan Ramazan Güçlü (32) ile 7 yaşındaki oğlu Recep Yahya, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından 88 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışması başlattı. Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi´nde başlattığı çalışmada enkazdan ses geldiğini belirledi. Ekipler, çalışmalarını sesin geldiği bölgeye doğru yoğunlaştırdı. NAK ekipleri, apartmanın zemininde açtıkları boşluktan, önce 7 yaşındaki Recep Yahya Güçlü'ye ulaştı. Çocuğu enkazdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim eden NAK ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından da baba Ozan Ramazan Güçlü'ye ulaşarak, sağ çıkarmayı başardı. 88 saat sonra enkazdan çıkarılan baba Ozan Ramazan Güçlü ile oğlu Recep Yahya, hastaneye sevk edildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin Recep Yahya'ya moral vermesi

-Recep Yahya ile babası Ozan Ramazan Güçlü'nün kurtarılmasıHaber-Kamera: BURSA- KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez BURSA- KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

2023-02-10 01:15:18



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