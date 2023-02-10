100 kişi çalıştı, 92'nci saatte kurtarıldı

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Mahmut Şahin (33), 92 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Yeşilyurt Mahallesi´nde 6 katlı Kübra Sitesi yıkıldı. Bölgede çalışmalarını sürdüren kurtarma ekipleri Mahmut Şahin'in enkaz altında hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine İsviçre ve Bulgaristan'dan gelen ekiplerin de desteğiyle Şahin'e ulaşmak için dün öğle saatlerinde tünel açıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kurtarma operasyonunda sabah saatlerinde Şahin'e ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Şahin, 92 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Başarılı kurtarma operasyonu sonrası kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-10 10:49:00
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