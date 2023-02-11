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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yıkılan binanın enkazında kalan Murat (23) ve kardeşi Bilge Ölker (13) için kurtarma çalışması başlatıldı. Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası aramakurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Güneşli Mahallesinde 4 katlı Şabiklioğlu Apartmanında oturan Murat ve Bilge Ölker kardeşlerin 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kaldığı belirlendi. Ekipler, sabah saatlerinde başladığı aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İş makinelerinin yer aldığı çalışmalarda Ölker kardeşler, sağ olarak kurtarılmaya çalışılıyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Enkazdan görüntülerHaber:Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUKAHRAMANMARAŞ/ KAYSERİ, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-11 02:14:56



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