Ekipler, enkaz altında yaşadığı tespit edilen 3 kişi için seferber oldu



Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazından termal kamera ile vücut ısısı alınan 3 kişiye sağ ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralar ile yıkılan binaları gezen ekipler, Kümbet Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazında 1 kişinin, Orhangazi Mahallesi'ndeki 5 katlı Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nın enkazında ise 2 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde vücut ısısı alınan depremzedelerin kurtarılması için çalışma başlattı. Çok sayıda ekip, yaşam belirtisi gösteren 3 kişiye ulaşmak için çalışıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-11 11:00:09



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