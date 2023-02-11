Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde akaryakıt tüketimi 3 kat arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde akaryakıt tüketimi 3 kat arttı

DHA

Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde akaryakıt tüketimi 3 kat arttı


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem ile sarsılan 10 kentte yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Deprem felaketinin ardından bölgede akaryakıt tüketiminin 3 kat arttığını belirten Dönmez, "Bu şehirlerimizde günlük ortalama 6-7 milyon litre olan akaryakıt tüketimi, deprem ile birlikte 18-20 milyon litreye çıktı. İlk 2 gün ulaşım kaynaklı yaşanan sorunlar vardı ama şu an akaryakıt sorunu yaşanmıyor" dedi. Dönmez, Kahramanmaraş´taki dağlık alanda alevlerin çıktığına yönelik videonun da Maden Tetkik Arama Kurumu'nca incelendiğini ve volkanik hareketliliğe rastlanılmadığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kahramanmaraş TEİAŞ 12'nci Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Burada kentte deprem felaketinin ardından yaşananlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Dönmez, depremlerin ardından devletin tüm kurumlarıyla bölgeye intikal ederek başta aramakurtarma olmak üzere tüm çalışmaları koordine ettiğini vurguladı. 
'3 BİNDEN FAZLA TEKNİK PERSONEL ÇALIŞIYOR'
Aramakurtarmanın son ana kadar süreceğini belirten Bakan Dönmez, bölgelerde enerji altyapısına ilişkin sorunların giderilmesi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:
"Deprem bölgesinde enerji altyapısıyla ilgili şu anda elektrik ana iletim hatlarında şehirlere elektrik taşıyan hatlarda herhangi bir sorun yok ve tüm şehirlerimize elektrik getiriyoruz. Şehir içi dağıtımda ise şöyle bir işlem sırası var; depremden zarar görmüş binalarımız var aynı şekilde elektrik şebekelerinde hasarlar oluştu. Bazıları görülen hava hatları bazıları yer altındaki kablo ve şebekeler bu noktalarda hasar tespit çalışmalarına odaklanıldı, ardından da hasarlı bölgelerin yoğun olduğu yerlerde can ve mal emniyeti açısından elektrik kesintileri uygulanıyor. Şu anda dağıtım şirketleri AFAD ile koordineli şekilde hasarlı bölgelerin dışındaki noktalar elektrik verilmeye başlandı. Evlerine girecek olan vatandaşlarımız, uzmanların yapacağı değerlendirmenin ardından hasarsız olan binalara elektrik dağıtım şirketlerine başvurma şartıyla elektrik almalarını sağlayacağız ve buna başladık. Şehirlerde genel aydınlatma, sokak ve cadde aydınlatması ile ilgili eksiklerimizi gideriyoruz. Elektrik tarafında 3 binden fazla teknik personel çalışma yapıyor. Çevre illerden birçok teknik personeli bu bölgeye intikal ettirdik ve bu personellerimiz gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor."
'BOTAŞ´IN ANA İLETİM HATTINDA 18 BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ'
Doğal gaz ile ilgili yoğun çalışma yürütüldüğüne de değinen Bakan Dönmez, "Doğal gazla ilgili olarak BOTAŞ´ın ana iletim hattında 18 büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopmasıyla oluştu. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bu nedenle doğal gazsız kaldı. Dün itibarıyla onarım işlemlerini tamamladı. Kent içinde gaz dağıtım şirketlerinin yapması gerekenler var. Hasar tespit ve kontrol yapılması gerekiyor" dedi.
Bakan Dönmez, aramakurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere doğal gazın can güvenliği açısından şimdilik verilmeyeceğini de vurgulayarak, "Değerlendirme yapmadan güvenli ortam olmadan mahalle ve sokaklara doğal gaz veremiyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla ortak hareket ederek hasarsız bölgelerden başlayarak doğal gazı kontrollü şekilde vereceğiz. Her binaya ekipler girerek, iç tesisatı kontrol etmek zorunda. Kontrolleri tamamlamadan doğal gaz arzı yapılmayacak" diye konuştu.
Depremin yaşandığı sırada akaryakıt ikmali noktasında sıkıntı yaşandığını anlatan Dönmez, "Depremin yaşandığı an akaryakıt ikmali konusunda sıkıntı yaşadık. Bölgede çalışan iş makineleri, insanların araçlarını kullanması nedeniyle aşırı taleple karşılaştık. Ulaşımda yaşanan aksaklık ve sıkıntı nedeniyle intikallerde sorunlar yaşadık ama bu sorun 2 gün içinde çözüldü. Bu bölgede günlük 6-7 milyon litre olan akaryakıt tüketimi 3 kat arttı ve 18-20 milyon litreye çıktı. Aldığımız tedbirlerle ikmalleri tamamladık ve şu an için bölgede akaryakıt konusunda sorun yaşanmıyor" dedi. 
Bakan Dönmez, depremin etkilediği illerde aramakurtarmada 9 bin 782 madencinin de aralarında olduğu 146 bin 600 görevlinin yer aldığını kaydetti.
'VOLKANİK HAREKET YOK'
Bakan Dönmez, sosyal medyada depremin ardından yanardağ hareketliliği olduğu yönündeki video ile ilgili de "Kahramanmaraş bölgesinde Kuşdağı´nda bir lav hareketi olduğu videosu dolaşıyor. Bunu görünce Maden Tetkik Arama Kurumu´nu talimatlandırdım. MTA uzmanları incelemelere başladı. İlk etap değerlendirme volkanik hareket olmadığı yönünde. Akan malzemenin ne olduğu ve nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu hareketlilik artçılar nedeniyle heyelana dayalı olabilir. Bu konuda ilerleyen zaman MTA değerlendirmesi sonuçlanacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-11 17:14:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta bir genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir genç kız 133'üncü saatte ...
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 ...
Elbistan'da depremden 133 sonra bir genç enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Elbistan'da depremden 133 sonra bir genç enkazdan ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN&#039;DA 133. SAATTE MELİSA ÜLKÜ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA 133. SAATTE ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE ...
(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, AFAD İl Müdürlüğü&#039;nde basın toplantısı düzenledi - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı ...
(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, AFAD İl Müdürlüğü&#039;nde basın toplantısı düzenledi - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı ...
Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra ...
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 ...
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
YEREL HABERLER Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan ...
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima'nın doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 ...
(Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SESİ DUYULAN ÜLKÜYÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI ...
(Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI&#039;NDA 128 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
YEREL HABERLER (Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI'NDA 128 SAAT SONRA ...
Terörle mücadelede yaralanan astsubay, Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Terörle mücadelede yaralanan astsubay, ...
(Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;TA DEPREMZEDELERE YAPILAN YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'TA DEPREMZEDELERE YAPILAN ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;IN YUNUS EMRE MAHALLESİNDEKİ ENKAZDAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'IN YUNUS EMRE ...
(Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ İÇİN SEFERBER OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT ...
Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
YEREL HABERLER Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra ...
(Görüntülü)AZERBAYCAN EKİPLERİ FATMA&#039;YI 120 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AZERBAYCAN EKİPLERİ FATMA'YI 120 SAAT ...
Kahramanmaraş'ta enkazdan 96 saat sonra kurtarılan öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkazdan 96 saat sonra kurtarılan ...
Kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ...
UMKE ekipleri enkazda yaralı bulunan canlara hayat oluyor
YEREL HABERLER UMKE ekipleri enkazda yaralı bulunan canlara hayat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.