Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra kurtarıldı (2)



'ELİMİ GÖRÜYOR MUSUN?' DİYE SESLENDİ

Melisa Ülkü'ye ulaşan ilk arama-kurtarma ekibinden Atilla Çetin, "Kendisinin burada olduğunu kimsenin bilmediğini ve annesinin içeride olduğunu söyledi. Biz de kendileri için Manisa'dan geldiğimizi söyledik. Hep konuşma halindeydik. Annesini nasıl alacağımızı sordu. Annesini alacağımızı da söyledik. Elinde cüzdanı vardı. Cüzdanını kimseye vermedi. Bana 'Elimi görüyor musun?' diye seslendi. Hiçbir şey istemedi. Annesinin yerinin girişte, solda olduğunu söyledi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-11 17:51:59



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