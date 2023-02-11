Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra kurtarıldı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra kurtarıldı (2)

DHA

Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra kurtarıldı (2)


'ELİMİ GÖRÜYOR MUSUN?' DİYE SESLENDİ
Melisa Ülkü'ye ulaşan ilk arama-kurtarma ekibinden Atilla Çetin, "Kendisinin burada olduğunu kimsenin bilmediğini ve annesinin içeride olduğunu söyledi. Biz de kendileri için Manisa'dan geldiğimizi söyledik. Hep konuşma halindeydik. Annesini nasıl alacağımızı sordu. Annesini alacağımızı da söyledik. Elinde cüzdanı vardı. Cüzdanını kimseye vermedi. Bana 'Elimi görüyor musun?' diye seslendi. Hiçbir şey istemedi. Annesinin yerinin girişte, solda olduğunu söyledi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-11 17:51:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MELİSA ÜLKÜ ÜZERİNDE Kİ MONTU AKSARAY VALİSİ HAMZA AYDOĞDU&#039;YA TESLİM ETTİ-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) MELİSA ÜLKÜ ÜZERİNDE Kİ MONTU AKSARAY ...
Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Depreme markette yakalanan Melisa, 123 saat sonra ...
Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde akaryakıt tüketimi 3 kat arttı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde akaryakıt tüketimi 3 ...
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir genç kız 133'üncü saatte ...
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 ...
Elbistan'da depremden 133 sonra bir genç enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Elbistan'da depremden 133 sonra bir genç enkazdan ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN&#039;DA 133. SAATTE MELİSA ÜLKÜ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA 133. SAATTE ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ,DEPREM BÖLGESİNDE ...
(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, AFAD İl Müdürlüğü&#039;nde basın toplantısı düzenledi - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı ...
(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, AFAD İl Müdürlüğü&#039;nde basın toplantısı düzenledi - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı ...
Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da ...
Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra ...
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 ...
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
YEREL HABERLER Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan ...
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima'nın doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 ...
(Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SESİ DUYULAN ÜLKÜYÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI ...
(Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI&#039;NDA 128 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
YEREL HABERLER (Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI'NDA 128 SAAT SONRA ...
Terörle mücadelede yaralanan astsubay, Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Terörle mücadelede yaralanan astsubay, ...
(Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;TA DEPREMZEDELERE YAPILAN YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'TA DEPREMZEDELERE YAPILAN ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;IN YUNUS EMRE MAHALLESİNDEKİ ENKAZDAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'IN YUNUS EMRE ...
(Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ İÇİN SEFERBER OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT ...
Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
YEREL HABERLER Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.