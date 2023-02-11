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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile açıklamalarda bulundu

DHA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile açıklamalarda bulundu


Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DİŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.
Yaşanan Büyük depremin ardından kendisini ilk arayan ve bölgeye ilk gelen dışişleri bakanının Bayramov olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, depremden sonra Türkiye'ye ilk yardım heyetini gönderen ülkenin de Azerbaycan olduğunu söyledi. Daha önce Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlarda da yardıma ilk koşan ülkenin Azerbaycan olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu, iki devletiz ama bir millet olduğumuzun, aynı zamanda sevincimizin ve kaderimizin aynı olduğunun göstergesidir." dedi.
'AZERBAYCAN'DAN 900 KİŞİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINDA' 
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında Azerbaycan'dan 900 kişinin olduğunu da anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ama ben biliyorum ki Azerbaycan'dan aslında herkes gönüllü olarak Türkiye'ye gelmek istiyor." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile birlikte arama kurtarma çalışması yapan Azerbaycanlı ekibi ziyaret ettiklerini ve Bayromov'un ayağının uğurlu geldiğini belirterek, " Bu sabah Azerbaycanlı kardeşlerimizin arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki yavrumuzu enkazın altından canlı olarak çıkardılar. Çıkarılan çocukların kardeşine de ulaştıklarını söylüyorlardı. Biraz önce güzel bir haber geldi. O evladımız da enkazın altından canlı olarak çıkarıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bu son kurtarılan yavrumuzla birlikte Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin canlı olarak kurtardığı kişi sayısı 50'ye yükseldi" dedi.
Çavuşoğlu, diğer ülkelerin arama kurtarma ve acil tıbbi müdahale ekiplerinin de sahada olduğunu belirterek, bölgede kurulan Azerbaycan'ın sahra hastanesini de ziyaret ettiklerini söyledi. Şu anda en acil ihtiyacın çadır, konteyner ve çadır ile konteynerde kullanılacak malzemeler olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, insani ve tıbbi yardımlarının yanı sıra Azerbaycan'ın Türkiye'ye uçaklarla çadır gönderdiğini belirterek tüm Azerbaycan'a teşekkür etti.
99 ÜLKE YARDIM TEKLİF ETTİ
Şu ana kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısının 99 olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Şu anda 68 ülkeden ekipler sahada. Toplamda 8 bin 326; dost ülkelerden personel var. Şu anda ekip gönderecek ülke sayısı da 13. Yani ilave 1563 kişi daha bu önümüzdeki saatlerde, gün içinde ve gece Türkiye'ye intikal etmiş olacak. Öte yandan 20'den fazla ülkeden 23 sahra hastanesi kurabileceklerini söylediler. Özellikle 2'inci ve 3'üncü tip sahra hastanesi. 3'üncü tip en donanımlı oluyor. Ve şu anda aktif hastanesi olan ülke sayısı 8 ve toplamda 10 sahra hastanesi var. Biraz önce Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesini ziyaret etmiştik. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Katar'dan 2, İsrail, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve kardeş Azerbaycan ile birlikte Polonya'nın sahra hastaneleri var. Ekipman beklenen ülke sayısı 10. Daha önce göndereceğini söyleyen İspanya ve İran'dan da bu anlamda ekipler geldi. Henüz kurulup faaliyete geçmedi ama çalışmalar sürdürülüyor. Diğer taraftan çadır ve konteyner ihtiyaç duyduğumuzu soran herkese söyledik. Şu ana kadar 39 bin çadır taahhüdünde bulunan ülkeler var. Sevkiyat halinde olan çadır sayısı 11 bin 799. Şu ana kadar ülkemize ulaşan çadır sayısı 2 bin 769. sevkiyatı dün akşam itibarıyla planlanan 9 binden fazla çadır var. Ama bugünkü yaptığımız çalışmalarla bu sayıyı daha da artıracağız."
Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Daha önce biraz göndermişlerdi. Onların stoklarındaki çadırları da bize gönderecekler. Yanı başımızda Ürdün'de 10 bin den fazla çadır olduğunu söylediler. Biraz önce de Ürdün Dişleri Bakanı Ayman kardeşimi aradım. Onlar da yardımcı olacaklar" dedi.
ÜLKELERDEN ÇADIR TEMİN EDİLECEK
Bakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki toplantıda çadır temini için görüştüklerini belirterek, "Bu 10 bin çadıra ilaveten 5 bin 500 çadır da Romanya'da var. Hemen arkadaşlarımız harekete geçti, oradan TIR'larla o çadırları getireceğiz. Ürdün'den uçakla getireceğiz. Moldova'da kış kitleri var, onları da temin ediyoruz. Diğer taraftan Bangladeş'de de çadırlar bulduk. Onları getirtiyoruz. Kardeş Pakistan'dan da çadırlar geliyor. Yine ihtiyaç artar diye bu çadırların üretildiği Pakistan'ın da aldığı Çin ile temasa geçtik. Acil olan tüm ihtiyaçları karşılamak için biz çaba sarf ederken, uluslararası toplumun ve ülkelerinde bize bu yönde destekleri oluyor. Hepsine aynı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'KARDEŞ ÜLKE OLARAK BİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Türkiye milletine ve Türk Devleti´ne Azerbaycan Devleti adına başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin yanında olduklarını ve bunun kardeşlik borcu olduğunu söyleyen Bayramov, "Biz eminiz ki bu ağır imtihandan kudretli Türkiye Devleti ve kahraman Türk milleti alnı açık yüzü ak çıkacaktır. Kardeş ülke olarak biz Türkiye'nin yanındayız. Ve ne kadar ihtiyaç olacaksa, biz sizin yanınızda olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİROrhan AŞAN
2023-02-11 18:28:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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