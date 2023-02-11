

Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş´a Türkiye´nin farklı kentlerinden 1000 TIR yardım geldiğini söyledi. Toplumun yardım için kenetlendiğini söyleyen Bakan Soylu, bu süreçte sosyal medyada dezenformasyon bilgilerini yayanların kabul edilemez olduğunu ve hesabının sorulacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsılan Kahramanmaraş´ta çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Soylu, akşam saatlerinde kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada dezenformasyon uygulayanların herkesi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Tarihin en büyük afeti ile karşı karşıya kalındığı bu süreçte herkesin el ele verdiğini anlatan Bakan Soylu, bazı kişilerin dezenformasyon ve yalan ile bu birliği engellemeye çalıştığını dile getirerek, "Biraz önce bir video seyrettim. Bir kişi video çekerken konuşuyor ve `Afganlı çıkan cesetlerin elini kesti altınlarını aldı´ diyor. Bunu diyen kişiyi Adıyaman´da gözaltına aldık diyor. Yine başka birisi `Hatay´ın Samandağ ilçesine teröristler geldi eylem yapacaklar´ diye yalan söylüyor. Sosyal medyada yardım çadırlarının gasp edildiğini ve tüm Türkiye´de yağmayı yaygınlaştırmaya çalışan zehirli, insana yakışmayan dil ile karşı karşıyayız. Depremle bir afeti yaşarken, bir afeti de insanlığını kaybetmiş nankör olanlar sebebiyle sosyal medyada yaşıyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını sorarız" diye konuştu.

6 GÜNDE 416 OLAY MEYDANA GELDİ

Bakan Soylu, hırsızlık, gasp ve yağma gibi 9 suç kategorisinde Türkiye´de 6-11 Şubat tarihleri arasında 416 olay meydana geldiğini vurgulayarak, "Deprem öncesi 1-6 Şubat tarihleri arasındaki 6 günde ise toplam 586 olay meydana geldi. İnsanlar suçunu artırabilmek için depremi mi bekliyor? Millete bu kadar iftira atılır mı? Deprem felaketinin yaşandığı 10 vilayette 70 bini aşkın polisimiz var, 60 bini aşkın jandarmamız var, bin de sahil güvenlik personeli var. 131 bin personelimiz ile insanımıza hizmet veriyoruz. Hiçbir suç cezasız kalmaz. 230 kişi şu ana kadar gözaltına alındı bu olaylarla ilgili ve 20 üzerinde tutuklama söz konusu. Her olayla ilgili de arkadaşlarımız hem enkaz alanlarının güvenliğini, hem çadır alanlarını, hem lojistik depolarını koruyor hem de yolların açık kalması için gayret gösteriyor" şeklinde konuştu.

'HATAY´DA YABANCILARA 1980´DEN BERİ MÜLK SATIŞI YASAKLANMIŞTIR'

Süleyman Soylu, bir siyasi parti genel başkanının Hatay ile ilgili söylemlerini de eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir siyasi parti genel başkanı `Hatay iyi anlar´ diyor. Hatay´da yabancılara konut ve mülk satışına dikkat edilsin deniliyor. Hepimiz biliyoruz 1980 yılında Hatay´da mülk satışı yasaklanmıştır. Aynı zamanda 2011 yılında bakanlar kurulu kararıyla hazine arazilerinden de bu tip mülk satışları yasaklanmıştır. Buradan istismar ortaya koyabilir miyim endişesinde olan ucuz insanlardır bunlar. Maalesef siyasetçi olmuş bu kişilerle biz de bir dönem siyaset yapmışız. Yüreği kara, zihni kara insanlar var. Bu insanları tanıyorsunuz. En büyük insanlık sınavının Hatay´daki mülk satışıyla ilgili alakası nedir. Hatay´ın bir bölümü yıkıldı, mülk satışının ne alakası var da konu buraya geliyor. Maalesef coğrafyamızda böyle bir kader var. En zor zamanımızda bu iftiralara uğruyoruz."

Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının gizlendiğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, çok sayıda savcı, adli tıp uzmanı ve doktorun bölgede görev yaptığını vurgulayarak, "Biz tüm her şeyi tek tek takip ediyoruz. Arada belki köyünde cenazelerini gömenler var. Bunları da muhtar tutanağı ile bize getiriyor. Anlaşılan odur ki bu yalanlar, devleti itibarsız hale getirme çabaları doğru değil. İşimize bakalım müsaade etmiyorsunuz OHAL´in altını çizerek söylüyorum gereğini yerine getiririz. Bu istismarcı, yalancılara zor günde onlara bu ızdırabı yaşatanlara karşı bunu net söylemek istiyorum."

1000 TIR YARDIM GELDİ

Depremin ilk iki gününde ulaşım ve diğer şartların zor olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Millet seferber oldu. Şu ana kadar buraya 1000 TIR yardım geldi ve bunun 800´ü dağıtıldı. Biz bu durumu aynı zamanda bir kardeşliğin buluşması olarak görüyoruz" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-11 20:12:42



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