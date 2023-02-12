6 aylık hamile Buse, 136'ncı saatte kurtarıldı

Birol KARAKILIÇ/ ANKARAKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Aramakurtarma çalışmalarına Ankara'nın Bala Belediye Başkanlığına ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor. Bala Belediyesi ve beraberindeki aramakurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi'nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Birol KARAKILIÇ
2023-02-12 02:23:33
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