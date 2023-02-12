Deprem bölgesinde 'hırsız' alarmı



Ahmet ATMACAOrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ta arama-kurtarma çalışmaları sürerken, polis ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti. Ellerine fener alıp, sokak sokak gezen polis, depremzedelerin mallarının çalınmaması için uğraşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş'ta, binlerce bina çöktü; bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzlerce yerli ve yabancı ekibin çalıştığı kentte, kurtulan depremzedeler ise enkaz başında umutlu bir haber bekliyor. Büyük felaketin ilk gününden itibaren kentte, polis ekipleri de teyakkuza geçti. Farklı illerden çok sayıda takviyenin yapıldığı Kahramanmaraş'ta polis, 24 saat mesai yaparak, asayişi sağlamaya çalışıyor. Ekipler, özellikle hırsızlık olaylarına karşı sokakları aralıksız denetliyor. Ellerine fener alıp, apartman girişlerini kontrol eden ekipler, depremzedelerin mallarının çalınmaması için çabalıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ahmet ATMACA

2023-02-12 10:34:07



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