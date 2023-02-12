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Rus sağlık ekipleri, 13 doktor ile Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor

DHA

Rus sağlık ekipleri, 13 doktor ile Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor


Feyat ERDEMİR-Ahmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ(DHA)-PAZARTESİ günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yaralanan ve enkaz başında hastalanan depremzedeler ise kurulan sahra hastanelerinde tedavi edilmeye çalışılıyor. Depremin ilk günü kent merkezine sahra hastanesi kuran Rus ekip hem gelen yaralalılara, hem de enkaz başında beklerken hastalanan depremzedelere sağlık hizmeti veriyor. 
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yaraların hızla sarlmaya çalışıldığı kentte daha hızlı sağlık hizmetinin verilmesinin sağlanması amacıyla çeşitli ülkeler tarafından kentin bir çok noktasına çeşitli ülkelerden gelen doktorlar tarafından 8 sahra hastanesi kuruldu. Kent merkezinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı'nın içerisine sahra hastanesi kuran Rus ekip, 13 sağlık personeli, 15 mühendisle hizmet veriyor. Yaptıkları sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi veren sahra hastanesi sorumlu doktoru Viktor Belinckiy, olayı duyar duymaz Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. 
Hematoloji, genel cerrahi, dahiliye ve yoğun bakım hizmeti verdiklerini belirten Belinckiy, "Olayı duyar duymaz geldik. Hızlı bir şekilde sahra hastanesini kurduk ve hızlı bir şekilde sağlık hizmeti vermeye başladık. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda burada 13 tane sağlık personelimiz 15 tane de mühendis ekibimiz var. Ayrıca diğer kamplarımızda da personellerimiz var. Onlar da enkaz alanlarında hizmet veriyor. Biz ayrıca muayene hizmetleri de sağlıyoruz. Çocuk doktorumuz var. Sağlık testleri yapılıyor. Genellikle bizim günlük kapasitemiz 100-500 arasındadır. Ama biz burada sadece gündüz değil gece de çalışıyoruz. Şu anda net rakam söylemek çok zor ama yoğun olarak hizmet vermeye çalışıyoruz."dedi. 
AİLESİNİ GÖNDERDİ, TERCÜMANLIK YAPIYOR
Depreme ailesi ile birlikte yakalanan matematik öğretmeni Hasan Kısa, ailesini Ankara'ya gönderdikten sonra Kahramanmaraş'tan ayrılmayıp, kurtarma çalışmalarında bulundu. Bir süre Rusya'dan gelen kurtarma ekiplerinin yanında görev yapan Kısa, daha sonra sahra Ruslara ait sahra hastanesine gelerek burada tercümanlık yapmaya başladı. Gelen yaralı ve hastalar için kapıda tercümanlık yaptığını belirten Kısa, "Depremin ardından kendi çocuklarımı şehir dışına gönderdim. Burada Ruslara tercümanlık yapmaya başladım. Çünkü şehrimize hizmet vermeye geldiler. Üç gündür de kurulan sahra hastanesine tercüman hizmet vermeye çalışıyorum. Enkazdan kurtulan insanlar buraya geliyor sağlık hizmetlerini alıyor. Burada sağlık hizmeti alan insanlar çok memnun. Her hasta ile yarım saat ilgileniyorlar. Kanamalar varsa temizleniyor. Acil sağlık hizmetleri sağlanıyor. Rusların bu sağlık hizmeti karşısında halktan olumlu tepkiler var. Hatta gelip teşekkür edenler, ikramlarda bulunanlar bile var "diye konuştu. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Ahmet ATMACA
2023-02-12 16:05:36

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