Sağ kurtulup, enkaz başında bekledi; ailesinden acı haber geldi

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Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yıkılan binadan 27 saat sonra sağ çıkarıldıktan sonra, enkaz başında ailesini bekleyen Feyyaz Eryıldız'a (30) acı haber geldi. Eryıldız, depremde babası Ali, annesi Türkmen, eşi Demet ve 8 aylık bebekleri Poyraz Efe Eryıldız'ı kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde oturan Feyyaz Eryıldız'ın evi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen depremle yıkıldı. Yıkımın etkisiyle Feyyaz, babası Ali, annesi Türkmen, eşi Demet ve 8 aylık bebekleri Poyraz Efe Eryıldız, göçük altında kaldı. Ekiplerin 27 saatlik çalışması ile Feyyaz Eryıldız, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Tedavisinin ardından Eryıldız, yıkılan evinin önünde ailesinden gelecek iyi haberi bekledi. Ekipler, enkazda ulaştıkları Feyyaz'ın aile üyelerinin cansız bedenlerini çıkardı. Enkazdan çıkarılan cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-02-12 18:17:40



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