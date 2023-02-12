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Göksun'da 285 depremzede pazaryerine kurulan çadırkente yerleştirildi

DHA

Göksun'da 285 depremzede pazaryerine kurulan çadırkente yerleştirildi


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından pazaryerinde kurulan 43 AFAD çadırında 285 depremzede konaklıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göksun ilçesindeki pazaryerine kurulan AFAD çadırında 43 AFAD çadırı kuruldu. Çadırlarda 285 depremzede yaşıyor. Deprem sonrası yardıma gelen ekipler, çadırlarda kalan depremzedelerin giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Deprem sonrası çadırda yaşamaya başlayan Aytemiz Çil, "Göksun'da ilk afeti gece 04.17'de yaşadık. Eşim beni uyandırdı. 'Kalk deprem oluyor' dedi. Kapının yanına geldik. Kendimizi köşede siper ettik. Orada kapandık. Biz depremin hiç kesilmediğini hissettik. Sadece şehadet getirebildik. Sonrasında aşağı indik. İkinci depremde de artçı sarsıntılar devam etti. Artçı deprem bitti diye tekrar evlere çıktık. Yemek yiyelim diye sofraya oturduk yeniden depreme yakalandık. Bu deprem az sürdü ama daha şiddetliydi. Deprem durduktan sonra aşağı indik. O günden bu yana bir daha evimize çıkmadık" diye konuştu.
Çadırkentte kaldıklarını belirten Çil, "Bu iki bölümlü bir çadır. Bize sığınak oldu. Bizleri koruyor. Aileler burada geçici olarak kalabilir. Bu çadırlar bizlere geçici olarak bir çözüm. Bize kalıcı çözüm konteyner gerekiyor. Burası çok soğuk bir ilçe. Eksi 24'lere kadar hava soğuyor. Hiçbir bölgemizin gıdaya ve yiyeceğe ihtiyacı yok. Yiyecek ve içeceği kendi aramızda zaten yaparız. Bize kalıcı çözüm gerekiyor. Afetten sonra sığınacağımız bir yer olsun. Buraya gıda ve giyecek çok geldi. Bizim Türk milletimizde yardımlaşma duygusu var. Onlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Babası ile birlikte çadırda yaşayan İslam Çil ise "İlk deprem olduktan sonra artçı diye diğer depremlere aldırış etmedik. Aşağı indik geri eve döndük. Öğlen vakti eve gelince deprem vurdu. Evimiz yıkıldı. Kendimizi zor dışarı attık. Burada hava çok soğuktu. Eşim ve çocuğumu Ankara'ya gönderdim. Sonrasında buraya çok yardım geldi. Allah hepsinden razı olsun. Şu an için sadece banyo eksiğimiz var. Deprem nedeniyle evlerimize giremiyoruz. Şu an devletimizin kurduğu çadırkentte kalıyoruz. Çadırımıza istediğimiz ihtiyaçlar zamanında geliyor" dedi. (DHA)      
 DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-12 19:15:01

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