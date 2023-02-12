Enkazdan 159 saat sonra çıkarıldı: 3 yaşındaki Yavuz mucizenin adı oldu



Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok etkilenen bölgelerden 12 Şubat ilçesinde Tacikistan ve AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında 159´uncu saatte 3 yaşındaki Yavuz Cambaz kurtarıldı. Saatler süren çalışmanın ardından 7 katlı binanın enkazından çıkarılan Yavuz, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yurt içi ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, mucize kurtuluşları gerçekleştiriyor. Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 bloğun enkazından tesadüfen bebek ağlama sesi duyulması üzerine 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Isıya duyarlı cihazlarla yeri belirlenen bebeğin çıkarılması için ekipler zamana karşı mücadele etti. Tacikistan ekibi ile AFAd ekibinin destek verdiği ve saatler süren çalışmanın ardından 3 yaşındaki Yavuz Cambaz'a ulaşıldı. Depremdem 159 saat sonra Tacikistan ekibi, Yavuz'un küçük bedeni enkazdan çıkardı. Yavuz Cambaz'ın babasının daha önce enkazdan çıkarıldığı, anne ve kardeşinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Enkaz başında sağlık görevlisinin yaptığı ilk kontrolde durumu iyi görünen Yavuz Cambaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Orhan AŞAN

2023-02-12 20:38:08



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