Depremin 162´nci saatinde mucize kurtuluş

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş´ta depremin 162´nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat´ı enkazdan sağ çıkardı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremin 7´nci gününde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı´nda saat 16.00´da yaşam belirtisi alınması üzerine kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat´tan ses alınması üzerine Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri bir yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat´a ulaştı. Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat´ı canlı olarak enkazdan çıkardı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Cengiz Polat´ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat'ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
2023-02-12 22:43:59
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