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Bakan Soylu: Kahramanmaraş´ta 10 bin 194 kişi hayatını kaybetti

DHA

Bakan Soylu: Kahramanmaraş´ta 10 bin 194 kişi hayatını kaybetti


Hasan KIRMIZITAŞFeyat ERDEMİRAhmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat´ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremde Kahramanmaraş´ta 10 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, kentte halen 308 enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü´nde kurulu olan kriz merkezinde basın toplantısı düzenledi. Pazarcık merkezli ilk depremin ardından hemen Kahramanmaraş´a gelerek çalışmalara başladığını hatırlatan Bakan Soylu, şu ana kadar deprem felaketinde kentte 10 bin 194 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
`308 ENKAZDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR´
Kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bugün 11 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten Bakan Soylu, kentteki 4 bin 497 enkaz bölgesinde çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Şu anda arama ve kurtarma çalışmalarının 308 enkazda sürdüğünü belirten bakan Soylu, "Şu anda 308 enkazda çalışma sürüyor. Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın ve Göksun ilçelerinde arama kurtarma çalışmaları bitti. Nurhak ilçesinde 299 binadan sadece birinde arama kurtarma devam ediyor. Elbistan'da 318 enkazdan sadece 9 enkaz kaldı ve burada arama kurtarma çalışmaları da yarın sona erecek. 2 merkez ilçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 bin 895 arama kurtarma görevlisi, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile 298 lokasyonda şu anda 308 enkazda arama kurtarma sürmektedir" diye konuştu.
AFETİ, AFAD KOORDİNE EDİYOR
AFAD´a yönelik eleştirilere değinen Bakan Soylu, AFAD´ın toplam personel sayısının 7 bin 300 olduğunu ancak tüm kurumları koordine ederek 25 çalışma grubu oluşturduğunu söyledi. AFAD´ın koordinasyonunda 300 bin civarında kişinin seferberlik halinde olduğunu dile getiren Bakan Soylu, depremin vurduğu illerde 40´ın üzerinde vali, 150´nin üzerinde kaymakam görevlendirildiğini vurgulayarak, "Tarihin en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Bunu yönetmek için hep beraber çalışıyoruz" dedi.
BÖLGEYE YARDIM ÇAĞRISI
Depremin vurduğu illerden Kahramanmaraş´a bugüne kadar 1113 yardım TIR´ı geldiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Buradan çağrı yapıyorum, elinizde ne kadar varsa malzeme gönderin. Çünkü milyonlarca insan var ve herkesin aşa ihtiyacı var. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. İaşenin aksamaması lazım. Depremin 2-3´üncü gününden sonra bölgeye malzeme aktı ve pik noktasına ulaştı. İlk günlerde ulaşım anlamında sıkıntılar söz konusu oldu, TIR´lar bazen bekledi ama şu an bekleme söz konusu değil. Depolar malzeme bekliyor bu kadar açık. Bugün gelen heyetler vardı onlara da söyledik, kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, diğer malzemeler dahil özellikle aşevlerinde kullanılacak malzemelere ihtiyaç var. Çünkü bu uzun soluklu operasyon. Cumhurbaşkanımız afet bölgelerinde 1 yılda konutların teslim edileceğini deklere etti. Demek ki en az 1 yıl boyunca aşın kaynaması lazım. 1 yıl boyunca insanlara mağduriyet yaşatmamalıyız."
30 BİN ÇADIR KURULDU
Kentte şu ana kadar 30 bin çadır kurulduğunu ve tüm çadır kentlerde 10 öğretmen görevlendirildiğini ifade eden Soylu, çadır kentlere çocuk oyun grupları ve mescitler kurulduğunu kaydetti. Kentteki okullarda 48 bin, spor salonlarında 11 bin 500 kişinin barındığını anlatan Soylu, "Şu an 240 bin 688 kişinin barınması konusunda koordinasyonu yürüttüğümüzü söylemek istiyorum. Bunların sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için canhıraş mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu ana kadar günlük Kızılay´ın koordinasyonunda 500 bin kişilik yemek veriyoruz. Sağlıkta hastaneler çalışıyor. 5 sahra hastanesi ve 5 sahna eczanesi kuruldu. 30 sağlık ekibimiz de köylerde taramaya başladı" diye konuştu.
'TEK GÜVENLİK SORUNUMUZ YAĞMACILIK DEĞİL YALANCILIK'
Deprem bölgelerinde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını ve sosyal medyada dezenformasyon ile karşı karşıya kalındığını kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Güvenlik açısından da yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Yeni doğan çocuklardan, yaşlı ve engelliye kadar herkese uzanıp ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem tüm afetlerin kat kat üstünde. Bir örnek vermek gerekirse buradaki Ebrar sitesinde ölenlerin sayısı Elazığ´da ölenlerin 6 katı. Yıkılan bina açısından da aynısı. Burada büyük bir afet olayıyla karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük afet ve depremlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımızı ifade ediyorum. Güvenlikte şu anda bölgede takviye 80 bin personele ek olarak 5 bin bekçi daha çektik. Bu bekçiler sürekli dolaşacaklar 10 ilde ve güvenliği devam ettirecekler. 31 Ocak´tan 5 Şubat´a kadar Türkiye´de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayısı 744. Depremden bugüne kadar aynı gün periyodunda meydana gelen olay sayısı ise 510. Yüzde 30-35 azalma var ve burada yağma görmedik. Zihni yağmalanmış, yıllardır birileri tarafından zihni yağmalanmış insanlar afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı istismar etmek için ülkemizin bu acı ve zor gününü istismar etmek için bunu yapacaklar ama biz doğruyu anlatacağız ama yüzde 99 işimize bakacağız. Onları da Allah´a havale ediyoruz. Millete doğruları anlatıyoruz onları da Allah´a havale ediyoruz. Elbet bunlara birkaç çift lafımız olur ama işimiz bittikten sonra."
'AKARYAKIT BEDELİNİ DEVLET ÖDEYECEK'
Bakan Soylu, bugüne kadar Kahramanmaraş´tan 29 bin kişiyi uçak ve otobüslerle başka kentlere tahliye ettiklerini, bundan sonra kendi araçları ile il dışına gidecek olanların akaryakıt bedelinin de devlet tarafından ödeneceğini dile getirdi.
Kahramanmaraş´ta 25 bin konteynerlik alan planlandığını kaydeden Bakan Soylu, bu konteynerlerden 7 bin 500´ünün hibe olarak geleceğini ve konteyner şehir kurulacağını da sözlerine ekledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Feyat ERDEMİR, Ahmet ATMACA
2023-02-13 02:13:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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