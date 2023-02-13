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Ersan SAN / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İKİNCİ depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi.

Türkiye´nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem meydana geldi. İkinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan´daki yıkım havadan görüntülendi. İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı. Görüntü Dökümü:

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Elbistan Merkez (Havadan Görüntüler) DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-13 09:17:51



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