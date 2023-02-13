Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken 6 katlı apartmanın enkazında kalan ve günlerdir ekiplerce aranan Hamza Durmaz'ın bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Umutla çocuklarının enkazdan sağ kurtarılmasını bekleyen aile ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Hamza Durmaz'ın cenazesinin, yakınları tarafından memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-13 12:06:16
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