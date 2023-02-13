Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor (2)

"Bu anonsumuz da çocuklarımız için"

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken 6 katlı apartmanın enkazında kalan ve günlerdir ekiplerce aranan Hamza Durmaz'ın bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Umutla çocuklarının enkazdan sağ kurtarılmasını bekleyen aile ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Hamza Durmaz'ın cenazesinin, yakınları tarafından memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-13 12:06:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.