Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor (2)

DHA

Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor (2)


CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken 6 katlı apartmanın enkazında kalan ve günlerdir ekiplerce aranan Hamza Durmaz'ın bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Umutla çocuklarının enkazdan sağ kurtarılmasını bekleyen aile ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Hamza Durmaz'ın cenazesinin, yakınları tarafından memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-13 12:06:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İsrail arama kurtarma ekipleri için Kahramanmaraş&#039;ta veda töreni düzenlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İsrail arama kurtarma ekipleri için ...
Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız ...
Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
(Görüntülü)- ELBİSTAN&#039;DAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- ELBİSTAN'DAKİ YIKIM HAVADAN ...
Depremzede çocuklara uzmanlardan bayrak ve balonlarla süslü çadırlarda "psikodestek"
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara uzmanlardan bayrak ve balonlarla ...
Azerbaycanlı gençlerden deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Azerbaycanlı gençlerden deprem bölgesine yardım eli
(Görüntülü)DEPREMDE EŞİNİ KAYBETTİ, 4 KEDİSİNİ KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE EŞİNİ KAYBETTİ, 4 KEDİSİNİ ...
(Görüntülü)VAN DEPREMİNDEN KURTULAN AİLE, KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZDAKİ HAMZA&#039;YI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN DEPREMİNDEN KURTULAN AİLE, ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ KALESİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ KALESİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ
Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta enkazdaki Hamza'yı bekliyor
YEREL HABERLER Van depreminden kurtulan aile, Kahramanmaraş´ta ...
(Görüntülü) DEPREME KAHRAMANMARAŞ&#039;TA YAKALANAN DEPREMZEDE &#039;YAN KOMŞUM DUVARA VURDU SANDIM&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREME KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANAN ...
(Görüntülü) DEPREMİN 8. GÜNÜNDE AYDIN APARTMANINDAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMİN 8. GÜNÜNDE AYDIN APARTMANINDAKİ ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;DAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'DAKİ YIKIM HAVADAN ...
Kahramanmaraş Kalesi, depremde hasar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kalesi, depremde hasar gördü
2. depremin merkez üssü Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi 
YEREL HABERLER 2. depremin merkez üssü Elbistan'daki yıkım havadan ...
KAHRAMANMARAŞ - 2. DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ ELBİSTAN'DAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - 2. DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ ELBİSTAN'DAKİ ...
Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi 
YEREL HABERLER Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi 
KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN'DAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN'DAKİ YIKIM HAVADAN ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU: KAHRAMANMARAŞ?TA 10 BİN 194 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU: KAHRAMANMARAŞ?TA 10 BİN 194 ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Afet ...
KAHRAMANMARAŞ-BAKAN SOYLU: KAHRAMANMARAŞ´TA 10 BİN 194 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-BAKAN SOYLU: KAHRAMANMARAŞ´TA 10 BİN ...
Bakan Soylu: Kahramanmaraş´ta 10 bin 194 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kahramanmaraş´ta 10 bin 194 kişi ...
(Görüntülü) -İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ SON DURUMU AÇIKLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) -İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ...
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.