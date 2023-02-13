Enkaz bölgesinde bulunan muhabbet kuşuna 'Şanslı' adı verildi

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Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ(DHA)DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesinde çalışan ekipler 1 muhabbet kuşu buldu. 'Şanslı' adı verilen

kuş, HAYDİ ekiplerine teslim edilecek.

Arama-kurtarma çalışmalarını sürdüğü Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi'nde ekipler enkaz bölgesinde 1 muhabbet kuşu buldu. Beton yığınlarını üzerine konan muhabbet kuşuna kurtarma ekipleri sahip çıktı. 'Şanslı' adı verilen ve yemlenen kuşun HAYDİ ekiplerine teslim edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Orhan AŞAN

2023-02-13 16:31:14



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