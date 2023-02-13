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Kahramanmaraş'ta Hatice, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı

DHA

Kahramanmaraş'ta Hatice, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı


Olcay DÜZGÜN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan Hatice Akan (39), ekiplerin çalışması sonucu 180 saat sonra sağ çıkarıldı. 
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler, aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda, Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı´nda yaşayan Hatice Akan'ın enkaz altında kaldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Akan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda Akan, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen Hatice Akan, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.     DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN
2023-02-13 17:10:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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