Kahramanmaraş'ta Hatice, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı

Olcay DÜZGÜN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan Hatice Akan (39), ekiplerin çalışması sonucu 180 saat sonra sağ çıkarıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler, aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda, Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı´nda yaşayan Hatice Akan'ın enkaz altında kaldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Akan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda Akan, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen Hatice Akan, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN
2023-02-13 17:10:45
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