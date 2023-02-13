TBMM Başkanı Şentop Kahramanmaraş'ta



ANKARA, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerin ikinci gününde Gaziantep ve Kilis'in ardından Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Vali Saim Çotur Spor Kompleksi´nde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Sağlık ve barınma ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu ve depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmaların hızla başlatılmasının önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop daha sonra Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan koordinasyon merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Besti Karalar

2023-02-13 19:15:31



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