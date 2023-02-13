Mucizenin adı 10 yaşındaki Ayça; 185'inci saatte kurtarıldı

Hasan KIRMIZITAŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, aramakurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-13 22:16:51
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