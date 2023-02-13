Mehmetçik, depremzedelere sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor

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ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki yardım faaliyetleri kapsamında, Nurdağı ilçesi Kartal köyünde seyyar mutfak kurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çorlu'da konuşlu 5'inci Kolordu'nun Kahramanmaraş´taki yardım faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Nurdağı ilçesi Kartal köyünde kurulu seyyar mutfaktan vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor. Beraberiz Türkiye" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Umutcan ÖREN

2023-02-13 23:19:34



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