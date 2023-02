Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Gökçe KARAKÖSE Güven USTA Ersan SAN / ELBİSTAN (Kahramanmaraş) (DHA)ELBİSTAN'ın Akbayır Köyü'nde yaşayan 50 yaşındaki Erdoğan Özgen, depremde ailesiyle birlikte enkazda kaldı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Özgen, ahırın da çökmesi nedeniyle 300 küçükbaş hayvanı kaybetti. Enkaz altından kurtardığı eşi ve çocuklarını İstanbul'a gönderen Özgen, geride kalan hayvanları için köyden ayrılmıyor. Özgen, "Nasıl gideyim, onlara da aynı çocuklarımız gibi baktık. Çocuklarımdan ayrıldım, onlardan ayrılamıyorum" dedi.

Kahramanmaraş Elbistan'a bağlı Akbayır Köyü'nde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Erdoğan Özgen, 7 Şubat 13.24'te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremde iki katlı evinde enkaz altında kaldı. Kendi çabalarıyla hafif sıyrıklarla enkazdan çıkan Özgen, çocuklarını, eşini, yeğenlerini, yengesini ve annesini de soğukkanlılıkla kurtardı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Özgen, ahır enkazının altında kalan hayvanlarını ise çıkartamadı. Özgen, 300'e yakın hayvanını kaybetti. Enkaz altında ama canlı olduğunu düşündüğü diğer hayvanları için köyden ayrılmayan Özgen, ailesini ise İstanbul'a yakınlarının yanına gönderdi. Özgen, çocuklarının ağlayarak arayıp kendisinin de gelmesini istediğini belirterek, "Hayvanlarımız içeride olduğu için gidemiyorum, onlar da can. Emek verdik, çocuklarımız gibi baktık. Çocuklarımızdan ayrıldım, bunlardan ayrılamıyorum" dedi.

Evlerin yüzde 70'inin yıkıldığı yaklaşık 400 nüfuslu köyde, hayvanlar için de ahır olarak kullanılmak için çadır istediklerini söyleyen Özgen, "Hayvanlara yem veremiyoruz, çok zor durumdayız" dedi. ONLARA DA AYNI ÇOCUKLARIMIZ GİBİ BAKTIK

Erdoğan Özgen, yardım görevlilerinin yardıma geldiğini, yiyecek-içecek sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her şeyimiz geldi. Dolu dolu geldi, yedik, içtik. İçeride canlı hayvanlarımız var, bırakıp gidemiyoruz. Bir deprem, bir soğuk bizi mahvetti. Hayvanlarımız içeride olduğu için gidemiyorum, onlar da can. Çocuğum ağlıyor, 'Baba gel' diyor. Nasıl gideyim ben? Biz bunlara emek verdik. Onlara da aynı çocuklarımız gibi baktık. Çocuklarımızdan ayrıldım, bunlardan ayrılamıyorum" dedi. Özgen'in hayvanlarını kucaklayıp öperken, gözlerinin dolduğu gözlendi. ENKAZDAN 15 KİŞİ ÇIKARTTIM, İKİNCİ DEPREM BİZİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Özgen, enkazın içinden 15 kişiyi çıkarttığını ifade ederek, "İlk deprem olduğunda dışarıya çıktığımda dağın arkasından büyük bir ışık çıktı. Bir şey olmaz diye, evlere girdik. İkinci deprem bizi mahvetti, bizi sildi süpürdü. Başımıza böyle bir felaket geldi. Enkazın içinde tektim. Çocuklarımı sağ salim çıkarttım. Kırık çıkık var ama, buna şükür. Ölüm yok. Hayvanlarımız içeride. Benim kaburgamda çatlak var. Müdahale yaptırdım. Hiç kimse kalmadı köyde, hep göç ettiler" diye konuştu. Görüntü dökümü:

