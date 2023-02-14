Kahramanmaraş´ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kuruluyor



Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KIRGIZİSTAN Afet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş´ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kurulmaya başlandı.

Kırgızistan Afet Bakanlığı, Kahramanmaraş´ta depremzedelerin barınması için geleneksel çadırları kurmaya başladı. Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisine kurulan `Bozui´ adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor ve kışın içerisi sıcak yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabilen çadırların aynı zamanda üst kapakları açılması sonucu içerisine güneş giriyor.

İstanbul Kırgızlar Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Tuygun Ergeş, "Bu çadırların özelliği istenildiği gibi sökülüp takılabilen bir çadır. Bunlar geleneksel çadırlardır. Kışın sıcaktır, yağmur, kar yağdığında geçirmez. Yazın da serinliğini korur. Genelde içerisinde bir aile rahatlıkça kalabilir. 15-20 kişi içerisinde kalabilir. Bunlar ortalama 5 metre çapında. Şu ana kadar yaklaşık 60 çadır kuruldu. Akşam saatlerine kadar 120 çadır kurulur" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-14 13:35:42



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