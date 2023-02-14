Kahramanmaraş'ta 2 kardeş, 198 saat sonra kurtarıldı

Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan binanın altında kalan Enes (17) ile ağabeyi Abdülbaki Yeninar (20), 198 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda, arama-kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Enkazda yaşam belirtisi tespit eden Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD, madenciler ve yabancı arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, enkazdan önce Enes'i ardından ağabeyi Abdülbaki Yeninar'ı çıkarttı. Depremden 198 saat sonra kurtarılan 2 kardeş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama-kurtarma çalışmaları sırasında Enes Yeninar'ın annesini sorduğu, annesinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 2 kardeşin enkazda vücut geliştirmede kullanılan protein ile idare ettikleri belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Murat KÜÇÜK-Ergün AYAZ
2023-02-14 13:50:22
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