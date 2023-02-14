Kahramanmaraş'ta 2 kardeş, 198 saat sonra kurtarıldı (2)

PROTEİN TOZUYLA YAŞAMA TUTUNDULAR
Kahramanmaraş´ta enkaz altından kurtarılan Muhammet Enes Yeninar ile ağabeyi Abdülbaki Yeninar'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavileri sürüyor. Kardeşler, idrarlarını protein tozuyla karıştırıp içerek hayatta kaldıklarını söyledi.
`EN SON ÇARE PROTEİN TOZU AKLIMIZA GELDİ´
Ağabeyi ile enkazda yan yana kaldığını belirten Muhammet Enes Yeninar, "Gün geçtikçe çok acıktık çok susadık. En son çare protein aklımıza geldi. Ayarını biliyorum 2 damla olarak içtik. Allah´a dua ettik. Ağabeyime sürekli telkinde bulundum. Bir arama köpeği bizi buldu. Ağabeyim, `kalk köpek geldi´ dedi" diye konuştu.
`SU OLMAYINCA İDRARLA TOZU KARIŞTIRIP İÇTİK´
Protein tozuyla hayatta kaldıklarını söyleyen Abdülbaki Yeninar, "Şans eseri kardeşimin çantası çekmecenin yanında çıktı. Bana protein tozu var ağabey dedi. Normal bir insan protein tozu içtiğinde 3 litre su içiyorsa 6 litre su içmesi lazım. Su yoktu biz de idrarı toza karıştırdık. Toz limonlu portakallı, idrarı beklettik soğusun diye karıştırıp içtik. 1 gün beklettik sonra mecbur içtik. Ailemiz iyi ve Kayseri'de ki hastaneye yollamışlar" dedi. (DHA)Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-14 21:00:37
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