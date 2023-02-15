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1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı

DHA

1200 saat uçuş ile depremzedelere 336 ton yardım taşındı


Hasan KIRMIZITAŞFeyat ERDEMİRAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli olup, 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası harekete geçen Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı, deprem bölgesinde 30 helikopter, 2 uçak ve 4 insansız hava aracı ile 9 günde 1200 saat uçuş yaparak, depremzedelere 336 ton 400 kilo yaşam malzemesi taşıdı.
Jandarma Genel Komutanlığı, deprem felaketinin ardından yaralarının sarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu. Felaketin ilk günü hava muhalefeti nedeniyle hareket edemeyen ekipler, ikinci gün Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin vurduğu illerde 30 helikopter, 2 uçak, 4 insansız hava aracı ile görev yapmaya başladı.
Jandarmaya ait 36 hava aracı, ilk etapta depremlerin etkisi ile çöken ancak ulaşımın olmadığı bölgelerdeki enkaz alanlarına arama-kurtarma ekiplerini sevk etti. Jandarmaya ait helikopterler, kırsal bölgelerdeki enkaz alanlarına 936 kişilik arama-kurtarma ekibi taşıdı. Ekipler, aynı zamanda 372 depremzedenin bulundukları alanlardan güvenli noktalara transferini sağladı.
9 GÜNDE 1200 SAATLİK UÇUŞ 
Yoğunluğu Kahramanmaraş'ta olmak üzere jandarmaya ait helikopter, uçak ve insansız hava araçları, 9 günlük süreçte 150 saati gece olmak üzere 1200 saat boyunca havada kaldı. Aktif şekilde görev alan hava araçları, 8 gün içinde; hava koşulları ve yol durumu nedeniyle ulaşılamayan noktalardaki depremzedelere 336 ton 400 kilo yaşam malzemesi ile 800 kilo ağırlığında tıbbi malzeme taşıdı. Jandarma ekipleri, bunun dışında hava yoluyla depremzedelere 1400 çadır, 9 bin 363 battaniye ve ısıtıcı ile arama-kurtarma ekiplerine 16 jeneratör ve 25 kurtarma malzemesi ulaştırdı.
ORGENERAL ÇETİN YÖNETİYOR
Depremin ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, süreci bizzat yönetiyor. İl Afet ve Kriz Merkezi'nde tüm gelişmeleri ve insansız hava araçlarının aktardığı görüntüleri anlık takip eden Orgeneral Çetin, hava araçlarını ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriyor. Çetin'in yönettiği kriz sürecinde, havadan yürütülen çalışmalarda 98'i pilot olmak üzere 216 personel görev alıyor. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Feyat ERDEMİR, Ahmet ATMACA
2023-02-15 09:26:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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