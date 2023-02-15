Gönüllü eczacılar, Elbistan'da ilaçları depremzedelere ücretsiz veriyor



Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde gönüllü eczacılar, Türkiye'nin dört bir yanından getirdikleri ilaçları depremzedelere ücretsiz veriyor. Elbistan Eczacı Odası Temsilcisi Sebahattin Doğan, "Depremin ikinci gününden itibaren Türk Eczacılar Birliği´nin yönlendirdiği şehir dışından gelen eczacılarımızla burayı kurduk. Günde, yaklaşık 2 bine yakın hastaya hizmet veriyoruz. Eczacıların kontrolüyle istedikleri ilacı ücretsiz şekilde alabiliyorlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş´ta 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesine, vatandaşların ilaç sıkıntısı yaşamaması için gönüllü eczacılar geldi. Gönüllü eczacıların yanında getirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen ilaçlar, Elbistan Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan bir iş yerine yerleştirildi. Eczacılar, ilaçları ihtiyacı olan depremzedelere ücretsiz dağıtıyor, birebir ilgilendikleri hastalara uygun ilaçları veriyor.

Elbistan Eczacı Odası Temsilcisi Sebahattin Doğan, "İlk gün büyük bir yıkımla karşılaştık. Hava şartları çok zorluydu. Buraya yardımların ulaşması çok zor oldu. Depremin ikinci gününden itibaren Türk Eczacılar Birliği'nin yönlendirdiği şehir dışından gelen eczacılarımızla burayı kurduk. Günde, yaklaşık 2 bine yakın hastaya hizmet veriyoruz. Eczacıların kontrolüyle istedikleri ilacı ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Diğer eczacılarımız da eczanelerini açmaya başladılar. Elbistan'da ilaç krizi görünmüyor. Yetkilerle görüşüyoruz ve yardımcı oluyorlar. Yardımsever insanlar geliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak ilaç eksiğimiz yok. Sadece bazı gruplarda eksiklerimiz var. Bunu da yetkililerle görüştük ve çözeceklerini söylediler" dedi.

'ECZACI OLARAK MESLEĞİMİ BURADA YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Elbistan'a Samsun'dan gönüllü olarak gelen eczacı Abdullah Yıldırım ise "Hepimizi üzen bir deprem oldu. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben de bir eczacı olarak mesleğimi burada yapabileceğimi düşündüm. Çünkü buradaki eczaneler de enkaz altında kalmışlardı. 7 tane eczanenin yıkıldığını duyduk. Türk Eczacılar Birliği'nin koordinesinde bölgeye geldik. Burada bir eczane kurduk. İlaç ve malzeme konusunda çok fazla yardım geldi. Gelen yardımları burada bir depoya koyduk. Vatandaşa hizmet vermek için boş bir dükkan bulduk. Kısıtlı imkanlarla raf yaptırdık. Hizmet vermeye başladık. Sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 22.00'a kadar hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARINCA MİSALİ YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Günde yaklaşık 2 bin hastanın geldiğini kaydeden Yıldırım, "Kronik hastalarımız var. Akut hastalıklar başladı. Havalar çok soğuk. İnsanlara elimizden geldiğince karınca misali yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada bütün ilaçları ücretsiz veriyoruz. Yatan hastalar için hasta bezleri, çocuklar için mama, bez ve biberonları ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olanlara vermeye çalışıyoruz. Allah bu millete tekrar böyle bir acı yaşatmasın. Devlet ve millet burada el ele. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-15 09:27:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.