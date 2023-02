3 akrabasını kaybetti, 3 kuzeni için enkazda bekliyor

Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binada amcası, yengesi ve kuzenini kaybeden Kenan Ahmet Beyazıt, enkaz başında 3 kuzeninin ise sağ çıkarılması için bekliyor. Enkaz altında yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarına bakan Beyazıt, "Bir umuttur, acaba yaşıyorlar mı yoksa yaşamıyorlar mı? Bir an önce ulaşmayı hedefliyoruz. En son kabullenmeyi öğrendik. En son cesetlerimizi alalım, ağlayacaksak ağlayalım" dedi.

Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 7 katlı Gülbike Apartmanı, depremde yıkıldı. Binanın enkazında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çıkarıldı. Enkazda çalışmalar sürerken, aileler de bekleyişine devam ediyor. Kenan Ahmet Beyazıt, depremin ilk gününden bu yana aynı apartmanda yaşayan akrabalarının enkazdan çıkarılmasını bekliyor. Amcası Celal Beyazıt, yengesi Nuran Beyazıt ve kuzeni Merve Beyazıt'ı kaybeden Kenan Ahmet Beyazıt, şimdi kuzenleri Ayhan, Melike ve Sıla İmamoğlu'nun enkaz altından sağ çıkarılmasını bekliyor.

Yakınlarını kaybeden Kenan Ahmet Beyazıt, sık sık enkaz başında bulunan çadırın önünde kaybettikleri ile yıkıntı altında bulunan yakınlarının fotoğraflarına bakıyor.

Depremin ilk gününden beri insanların enkazdan çıkarılmasını beklediklerini söyleyen Beyazıt, "Kolay değil aç, susuz insanların buradan çıkmasını bekliyoruz. Bir umuttur, acaba yaşıyorlar mı yoksa yaşamıyorlar mı? Bir an önce ulaşmayı hedefliyoruz. En son kabullenmeyi öğrendik. En son cesetlerimizi alalım, ağlayacaksak ağlayalım; içimiz bir an önce soğusun, ne olacaksa olsun. Amcam, yengem ve kuzenime ulaştık. Onları kendi aile mezarlığımıza defnettik. En son göçük altında bulunan 3 kuzenime ulaşılmaya çalışıyoruz. Allah nasip eder de en azından cenazeleri alsak bile bir nebze içimizi soğutur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-15 09:31:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.