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Enkaz başında depremde ölen annesi ile kardeşinin hatıralarını bekliyor

DHA

Enkaz başında depremde ölen annesi ile kardeşinin hatıralarını bekliyor


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 6 katlı binada annesi Kadriye Altınoğlu (57) ile kardeşi Özge Yılmaz'ı (22) kaybeden, diğer kardeşi Berivan Yılmaz (24) da yaralı kurtulan Özgür Yılmaz (31), enkaz başında onlardan geriye kalan hatıraları alabilmek için bekliyor. Deprem sonrası Fransa'dan geldiğini belirten Yılmaz, " Depremden 62 saat sonra kardeşim Berivan enkaz altından çıkarıldı. Şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor. Kardeşim Özge ve annem rahmetli oldular. Onları defnettik. Şimdi de hatıralarını alabilmek için bekliyorum" dedi.
Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde Kadriye Altınoğlu ile kızları Berivan ve Özge Yılmaz'ın yaşadığı Yunus Emre Mahallesi´ndeki 6 katlı Aydınlar Sitesi yıkıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 3´üncü günde Kadriye Altınoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi kardeşi Özge Yılmaz´ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz ise 62 saat sonra yaralı kurtarıldı. Berivan Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadriye Altınoğlu ile kızı Özlem, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Deprem haberini aldıktan sonra Fransa'dan Elbistan'a gelen Özgür Yılmaz, yıkılan binanın önünde bekleyişini sürdürüyor. Yılmaz, hayatlarını kaybeden annesi ile kardeşinden geriye kalan hatıraların çıkarılmasını bekliyor.
Yaşadığı süreci anlatan Özgür Yılmaz, "Depremin ilk gününde uyandığımda annemi aradım. İlk depremi atlatmışlardı. Anneme nasıl olduklarını sordum. İşe gittiğimde canlı yayında ikinci depremi gördüm. Tekrar annem ve kız kardeşlerimi aradım ama ulaşamadım. Diğer kız kardeşimi aradım. O da depreme iş yerinde yakalanmış ve kurtulmuş. İş yerinin tavanı çökmüş. 3'üncü kattan 2'nci kata düşüp kurtulmuşlar. Beni aradılar. Annem ile kardeşlerimin yaşadığı binanın çöktüğünü söylediler. Fransa'dan arabalarımıza binip buraya geldik. Depremden 62 saat sonra kardeşim Berivan enkaz altından çıkarıldı. Şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor. Kardeşim Özge ve annem rahmetli oldular" diye konuştu.
'ENKAZI KALDIRMAK İÇİN ACİL YARDIM BEKLİYORUZ'
Annesi ile yaptığı son konuşmayı anlatan Yılmaz, "Anneme telefonda, 'Ne yapıyorsun? İyi misin anne?' dedim. Aramız biraz bozuktu. Annem, 'Sen beni arar mıydın´ dedi ve ağladı. Ben de 'Ararım anne niye aramayayım' dedim. Onları defnettik. Şimdi de hatıralarını alabilmek için bekliyorum. Enkazın ne zaman kaldırılacağına dair bir bilgi alamıyorum. Tedavi gören kız kardeşimin yanına gideceğim. Onlara kalacak bir yer ayarlamam gerekiyor. Onları yanımda Fransa'ya götürmek istiyorum. İki kardeşim de öksüz ve yetim kaldı. Enkazdan çıkarılan kardeşimin durumu gayet iyi. Çünkü güçlü bir kız. Annem ve Özge'nin bina yıkıldığı anda öldüğünü söyledi. Ona, 'Annem ve kardeşimi diğer hastanelere naklettik' diye yalan söylemeye çalıştık. O da 'Bana yalan söylemeyin. Ben ne olup bittiğini gördüm' dedi. 'Annem ve kardeşim 2 gün enkazın altında kaldı. 2 gün boyunca yüzlerinin morarmasını izledim' dedi. Onun için de çok ağır bir şeydi. Kendisi buraya yaralı haliyle gelmek istedi ama yoğun bakımda olduğu için hastaneden çıkamaz. Enkazı kaldırmak için bize yardıma gelseler iyi olur ama kepçe ve dozerler gittiler. Şu anda acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-15 09:53:12

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