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Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

DHA

Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı


Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ´ta depremde yıkılan 7 katlı Gülbike Apartmanı´nın enkazında kalan Melike İmamoğlu (42), 222 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Gülbike Apartmanı'nda, arama-kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Enkazda yaşam belirtisi tespit eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, madenciler ve yabancı arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışma sonucu girilen enkazda Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. Sağ şekilde bulunan İmamoğlu, enkazdan 222 saat sonra çıkarıldı. İmamoğlu, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İmamoğlu'nun yakınları gelen iyi haberle büyük sevinç yaşadı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-15 11:36:11

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