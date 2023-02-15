

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ(DHA)DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Ekipler bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda, ekipler yoğun bir kurtarma çalışması yaptı. 10'uncu güne girilmesine rağmen yaşam bulgusuna ulaşılan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Termal kamera, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan aramada canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkazlar kaldırılıyor. İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor. Öte yandan kentin birçok bölgesinde başlatılan hasar tespit çalışmaları da yoğun olarak sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Oran AŞAN

2023-02-15 11:56:50



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