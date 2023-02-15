74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan Cemile Kekeç (74), depremden 227 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkılan Kalkan Apartmanı´nda, yapılan incelemede enkaz altında, yaşayan birinin olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri apartmanın enkazında çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı. Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-15 15:15:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.