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74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

DHA

74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı


Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan Cemile Kekeç (74), depremden 227 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkılan Kalkan Apartmanı´nda, yapılan incelemede enkaz altında, yaşayan birinin olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri apartmanın enkazında çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı. Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-15 15:15:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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