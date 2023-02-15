Kahramanmaraş´ın deprem anında karanlığa gömüldüğü an kamerada



Hasan KIRMIZITAŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 büyükülğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin elektriklerinin kesilmesiyle karanlığa gömüldüğü görüldü.

Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameraları 6 Şubat 04.17´de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti. Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti. Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-15 17:52:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.